Resultados y ganadores del Quini 6: cuatro nuevos millonarios en el sorteo del miércoles 27 de agosto

En el sorteo del Quini 6 de este miércoles 27 de agosto hubo en juego un pozo de más de 4.500 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3299 del Quini 6 de este miércoles 27 de agosto puso en juego más de 4.400 millones de pesos, con más de un millón doscientas mil apuestas que persiguieron el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país, que viene de entregar el miércoles pasado un premio de 1.514.811.387 pesos un afortunado que ganó el Tradicional.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 534 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el domingo y el pozo empezó a crecer para el sorteo de este miércoles. Los números que salieron en este sorteo fueron el 11, el 8, el 45, el 17, el 10 y el 38. En esta modalidad hubo cuatro ganadores con seis aciertos y se llevan 125 millones de pesos cada uno. Las boletas se jugaron en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, en la localidad de Godoy Cruz, en Mendoza, y en San Miguel y Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo estimado de más de 2.213 millones de pesos, el más importante de la noche, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el domingo pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche. Los números que salieron fueron el 11, el 0, el 35, el 15, el 1 y el 19. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo crecerá para el domingo que viene.

Sorteo y ganadores del Quini 6: resultados del miércoles 27 de agosto

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego esta noche un pozo de más de 1.402 millones de pesos en premios, ya que no hubo ganadores con los seis aciertos en el sorteo pasado y el pozo siguió creciendo para el de hoy. Los números que salieron fueron el 45, el 24, el 44, el 32, el 23 y el 33. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el fin de semana.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 204 millones de pesos. Los números que salieron fueron el 5, el 7, el 2, el 16, el 33 y el 6. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos. Con cinco aciertos hubo 38 ganadores y se lleva 5.387.629 pesos cada uno.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.700 millones de pesos.