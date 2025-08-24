Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del domingo 24 de agosto

En el sorteo del Quini 6 de este domingo 24 de agosto hubo en juego un pozo de más de 4.000 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3298 del Quini 6 de este domingo 24 de agosto puso en juego más de 4.174 millones de pesos, con más de un millón seiscientas mil apuestas que persiguieron el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país, que viene de entregar el miércoles un premio de 1.514.811.387 pesos un afortunado que ganó el Tradicional.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio inicial de más de 543 millones de pesos, ya que en esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos entre semana y se llevó más de 1.500 millones de pesos. Los números que salieron en este sorteo fueron el 8, el 9, el 4, el 44, el 5 y el 12. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo empezará a crecer para el sorteo del miércoles que viene.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 2.081 millones de pesos, el más importante de la noche, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el miércoles pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche. Los números que salieron fueron el 22, el 6, el 34, el 7, el 25 y el 9. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo crecerá para el miércoles que viene.

Sorteo y ganadores del Quini 6: resultados del domingo 24 de agosto

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego esta noche un pozo de más de 1.164 millones de pesos en premios, ya que no hubo ganadores con los seis aciertos en el sorteo pasado y el pozo siguió creciendo para el de hoy. Los números que salieron fueron el 15, el 41, el 20, el 44, el 14 y el 26. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo seguirá creciendo.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 265 millones de pesos. Los números que salieron fueron el 35, el 33, el 26, el 44, el 30 y el 40. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos. Con cinco aciertos hubo 10 ganadores y se lleva 26.508.108 pesos cada uno.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.500 millones de pesos.