Entraron a un local para robar un televisor: un detenido y dos prófugos

Un llamado a la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 permitió aprehender el miércoles a la mañana a uno de los tres sujetos que ingresó a un local de comidas rápidas en la peatonal San Martín y robó un televisor de 43 pulgadas que arrojaron durante la huída.

Fueron efectivos de Prefectura Naval Argentina los que llegaron al local ubicado en San Martín entre Córdoba y Santiago del Estero al que entraron tres personas tras forzar la ventana corrediza de aluminio.

Con los datos captados por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo, el personal dio alcance a uno de ellos en la esquina de Córdoba y Luro tras descartarse del televisor en un contenedor.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por robo agravado en poblado y en bando y su traslado a Tribunales para prestar declaración.