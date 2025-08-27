Robaron una famosa heladería de Güemes a mano armada y se llevaron la recaudación

Una pareja de delincuentes protagonizó en apenas unas horas tres robos a diferentes comercios pero aunque intentaron escapar, un delincuente de 40 años terminó detenido por la policía a las pocas cuadras.

Las denuncias se acumularon a partir de las once de la noche del martes, cuando un hombre y una mujer ingresaron a un kiosco ubicado en avenida Colón al 2000. El ladrón amenazó al empleado con un arma que llevaba bajo sus ropas y nunca mostró, y le pidió el dinero de la caja, pero se llevó apenas unos pesos y se escaparon a pie en dirección a calle Lamadrid.

Pasada la medianoche, la misma pareja entró en una de las sucursales de Heladería Italia, en la esquina de Güemes y Falucho, pero esta vez sí mostraron un arma tipo revolver y le pidieron la plata de la caja: se llevaron un botín mucho más importante, de 350.000 pesos.

Los delincuentes no se quedaron conformes y a las tres de la mañana perpetraron otro robo. Esta vez fue en un hotel de Aberti al 1700, donde otra vez mostrando el arma redujeron a un empleado y lo golpearon en la cabeza. La víctima logró zafar y esconderse en el cuarto de limpieza, mientras la pareja de delincuentes escapaba descartando las camperas que llevaban consigo.

Pocos minutos después del último robo, personal de la Patrulla Municipal en conjunto con personal de Comisaría Segunda logró la aprehensión del ladrón, quien caminaba por Alberti entre Lamadrid y Las Heras cuando fue visto por los efectivos junto a la mujer, que logró escapar a pie en otra dirección.

El ladrón fue demorado en Gascón y Lamadrid y se secuestró un revólver calibre 32 largo con 6 municiones (dos percutidas y cuatro intactas) que había descartado antes de ser reducido.

Aunque se encontraba con las prendas de vestir cambiadas, debajo de las mismas llevaba la ropa utilizada en los hechos cometidos, tras descartar en la calle una gorra, una campera rosa y un chaleco bordó que dueron secuestradas durante la persecución.

Tomó intervención la UFI N° 14 a cargo de Fernando Berlingeri, quien avaló la aprehensión y el secuestro del arma de fuego, el dinero y las prendas de vestir, ordenando se notifique al delincuente de la formación de una causa por Robo Agravado por el Uso de Arma de fuego (tres hechos) y sea trasladado a Tribunales.