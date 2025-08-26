Robó la caja fuerte de una famosa heladería y se llevó doce millones de pesos

Una extensa investigación por parte del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría séptima permitió detener en las últimas horas a un sujeto de 24 años sobre quien pesaban dos pedidos de detención por cinco robos cometidos entre mayo y agosto: en uno de ellos se lo acusa de robar 12 millones de pesos que había en una caja fuerte en una reconocida heladería en Constitución y Tejedor.

Ese hecho, denunciado el 25 de mayo, fue el primero que se le imputa al joven que junto a otras personas, habría ingresado al local y sustraído la caja fuerte. El robo fue denunciado por el apoderado de la heladería Lucciano´s que precisó el objeto y el monto sustraído.

El 9 de julio una persona denunció que el día anterior una persona ingresó a su polirrubro ubicado en la avenida Tejedor al 2600 y robó mercadería, en su mayoría tabaco, por algo más de un millón y medio de pesos. El día 28 de ese mismo mes, autores ignorados ingresaron a un local en Ricardo Palma al 2100, tras violentar la ventana de depósito y caja fuerte para robar más de 230 mil pesos, parlantes, monitor y una balanza.

A partir de los datos recabados se puedo establecer que el joven también habría robado una bicicleta SLP rodado 29 que estaba en una vivienda en Alice al 5000. El último hecho es del pasado viernes 22 cuando una persona logró escapar de una persecución policial y se descartó de dos bolsas de consorcio con ropa deportiva y una bicicleta.

Tiene 24 años.

Tanto el fiscal Fernando Berlingeri como la fiscal Romina Díaz habían solicitado la detención del sujeto que se hizo efectiva el lunes cuando personal de la dependencia lo vio en calle Romano al 3200. Al recibir la voz de alto se dio a la fuga en dirección a calle Daglio donde fue finalmente reducido y detenido en el lugar.

Las autoridades judiciales en turno confirmaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán y su traslado a Tribunales en las próximas horas.