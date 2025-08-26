Rompieron la vidriera de una peluquería y los cortaron cuando escaparon en un auto robado

El aviso que dio personal del Centro de Operaciones y Monitoreo permitió aprehender a tres sujetos que rompieron la vidriera de una peluquería en el centro comercial de calle Güemes y escaparon a bordo de un auto que abandonaron poco después y que registraba un pedido de secuestro activo desde hace más de un año.

Los datos fueron aportados por operados del COM.

Autoridades policiales informaron que tras romper la vidriera con una barreta, escaparon a bordo de un Renault Sandero que abandonaron en la esquina de Alsina y Garay. Los dos más grandes fueron interceptados en Garay entre Las Heras y Lamadrid, mientras que tercer sujeto fue alcanzado en Garay entre Las Heras y Sarmiento.

Al momento de la aprehensión de los imputados secuestraron una maza, un cuchillo, un caño galvanizado en forma de T, dos destornilladores, varias prendas de vestir, una cartera vacía y las llaves del rodado cuyo origen no pudieron justificar.

Elementos secuestrados.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por Robo agravado por ser en poblado y en banda para los tres sujetos y, para el conductor, también una por encubrimiento. Precisamente el sujeto de 34 años registra procesos penales previos por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, amenazas y resistencia a la autoridad, violación de domicilio, lesiones leves y daños, entre otros.

Los otros tienes causas por infracción a la ley de drogas, lesiones culposas, encubrimiento y daño.