Siguen las fuertes ráfagas y rige alerta por viento: conocé el pronóstico del tiempo para este martes en Mar del Plata

El martes se perfila como una jornada cálida pero ventosa.

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del martes estará marcada por el cielo mayormente nublado y una temperatura agradable, con valores que oscilarán entre los 14 °C y los 25 °C. Sin embargo, hacia las últimas horas del día se prevén tormentas aisladas.

Al igual que el lunes, el viento volverá a hacerse sentir en Mar del Plata, con ráfagas del sector norte que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora durante la madrugada. Ante este escenario, el organismo emitió un alerta amarilla. De todas maneras, la velocidad disminuirá progresivamente con el correr de las horas, aunque se mantendrá el viento fuerte.

Más cerca de la medianoche, el pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con posibilidad de tormentas aisladas. Esto sería apenas la antesala del miércoles, jornada en la que se esperan tormentas fuertes tanto en la ciudad como en sus alrededores.

Recomendaciones por el alerta por viento

1- Evitá actividades al aire libre.

2- Asegurá los elementos que puedan volarse.

3- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.