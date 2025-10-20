Crisis terminal en el transporte de personas con discapacidad: "El servicio dejará de existir antes de fin de año"

Con motivo de la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, transportistas del sector realizarán esta semana una doble jornada de paro y protesta para visibilizar la asfixiante situación que los llevaría a abandonar el servicio y dejar a miles de personas sin transporte antes de fin de año.

A través de un comunicado, desde el sector indicaron que este martes y miércoles realizarán un paro de actividades, mientras que este martes 21 de octubre a las 17 se movilizarán a la Municipalidad de General Pueyrredon. "¡Ley de Emergencia en Discapacidad Ya! Basta de desidia y abandono del Estado. Porque no hay más tiempo. Los derechos no pueden esperar", afirmaron.

Según esgrimieron, el sector del transporte especializado para personas con discapacidad está totalmente precarizado y atraviesa una crisis terminal. "Si no se adoptan cambios urgentes, el servicio dejará de existir antes de fin de año", aseguraron.

La convocatoria de este martes.

"Uno de los principales motivos del paro es que en todo el año no hubo ningún aumento en las tarifas mientras los costos subieron muy por encima. El combustible, los seguros, los mantenimientos y los salarios se triplicaron, y los pagos de las obras sociales llegan con meses de atraso", explicaron.

"La situación es insostenible. Si no hay respuestas, el año próximo ya no quedarán transportistas en funcionamiento, dejando sin traslado a miles de personas con discapacidad que necesitan asistir a escuelas, terapias y centros de día", manifestaron.

Los transportistas y familiares de personas con discapacidad reclaman la aplicación de la ley.

En este marco, reclaman la puesta en vigencia inmediata de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, que aún no fue aplicada por el Poder Ejecutivo. "Esa ley debe garantizar la actualización de tarifas, la continuidad de las prestaciones y la protección de todos los actores del sistema. ¡El gobierno está violando la Ley al no poner en vigencia la Ley!", concluyeron.