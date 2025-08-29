Video: un piromaníaco prende fuego los autos mientras los vecinos duermen

Vecinos de Villa Primera están atemorizados por la presencia de un piromaníaco que merodea el barrio por la noche y ya quemó vehículos y contenedores. Anoche una Renault Duster fue arrasada por las llamas en la misma cuadra donde a fines de julio, un hombre -que por su apariencia podría tratarse del mismo sujeto- prendió fuego un auto.

En un video al que tuvo acceso 0223, se puede ver como a las 23.30 del jueves, en la zona de la avenida Libertad y Malvinas, un hombre encapuchado con un encendedor, se acerca a la mencionada camioneta y desde el guardabarro y cerca del motor, comienza a prenderle fuego.

“Anoche escuché un ruido, pero me pareció a la explosión de un calefactor. Me llamó la atención porque sabía que por el calor, no estaba prendido. Pero al rato comenzó a sonar algo parecido a la bocina de un auto. Entonces me asomo a la ventana del balcón y veo como se estaba prendiendo fuego la camioneta de mi novio. Llamamos a los bomberos pero vinieron como a la media hora. Imaginate, una amargura total porque la camioneta quedó carbonizada”, lamentó a 0223, Lara.

La mujer afirmó que este tipo de ataques quema coches vienen siendo denunciados desde hace al menos un mes e incluso motivó una publicación de este portal. En ese video la secuencia coincide con el modus operandi del delincuente. “El 30 de julio cerca de las 4 de la madrugada quiso prender fuego mi auto, un Volkswagen Gol. Pero el fuego se le apagó”, recordó.

En esa imagen aparece delante del VW Gol, la camioneta, que ese día se salvó de ser alcanzada por las llamas pero anoche finalmente quedó arrasada por el siniestro.

"En su momento, hice la denuncia a la comisaría cuarta pero no lo tomaron muy en serio. En el grupo de whatsapp de vecinos, ya sabemos que este tipo anda por la zona y ya prendió fuego a varios contenedores. Esperemos que lo puedan atrapar”, concluyó.