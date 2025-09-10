Video: filman otro ataque del piromaníaco y sospechan que es el sexto en un mes

Vecinos de los barrios Villa Primera, Sarmiento y Don Bosco desde hace unas semanas no duermen del todo tranquilos por el accionar de un hombre que por las noches, merodea la zona e incendia desde autos a contenedores plásticos. A pesar que desde fines de julio ya la situación fue denunciada, los ataques del piromaníaco continúan.

“La gente obviamente está preocupada, más los que tienen autos que duermen afuera y no tienen la posibilidad de guardarlos. Porque no hay muchos garajes”, advirtió una vecina, que días atrás sufrió el incendio intencional de su auto y el de su pareja.

Pero la quema de objetos no termina en los vehículos que están estacionados durante la madrugada: los contenedores, sobre todo los plásticos que usan los locales gastronómicos que están sufriendo el accionar delictivo. Uno de ellos fue encontrado parcialmente incendiado en la madrugada del lunes en Balcarce al 6000.

“También están nerviosos los que tienen contenedores cerca de las casas o árboles porque es un peligro realmente”, relató una mujer, que vive en la zona de Libertad y Malvinas. En ese sector del barrio Villa Primera es donde el piromaníaco comenzó una seguidilla, que al menos, se registra del 30 de julio, aunque los vecinos sospechan que pueden ser más. “Al menos, hay 6 ataques, entre autos quemados y los contenedores. Por ahora, no lo detienen porque no mató a nadie pero lo que hace no está bien”, señalaron.