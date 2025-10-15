“Juega Argentina”: comienza el 61° Coloquio de Idea y el empresariado vuelve a darse cita en Mar del Plata para debatir el futuro

Bajo el título de “Juega Argentina. A competir, producir, innovar”, desde miércoles y hasta el viernes se desarrollará en Mar del Plata el 61° Coloquio de Idea en el Hotel Sheraton, el tradicional encuentro del empresario argentino que en esta oportunidad no contará con la presencia del presidencia de la Nación, Javier Milei.

Excusado por “motivos de agenda”, en su lugar expondrá el vocero presidencial Manuel Adorni, en un evento en el cual también disertarán los ministros de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En tanto, también será una de las principales atracciones los discursos de seis gobernadores de distinto signo político, aunque ninguno de ellos vinculado al kirchnerismo.

Caputo será el principal expositor del gobierno nacional, aunque lo hará desde Estados Unidos.

El Coloquio de IDEA cumple 61 ediciones como el punto de encuentro que convoca a los principales referentes del ámbito nacional e internacional, público y privado. “Viviremos tres jornadas dedicadas a pensar y proponer cómo hacer de la Argentina un país más competitivo, en un mundo en transformación, desafiante y cambiante”, indicaron desde el Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos en Argentina (Idea).

La inauguración está prevista para las 15 de este miércoles, con las palabras de apertura a cargo del presidente del 61° Coloquio de Idea, Mariano Bosch, quien estará acompañado por el exfutbolista y dirigente deportivo Javier Pupi Zanetti. A las 18.50, en tanto, está prevista la exposición del vocero Manuel Adorni.

En la segunda jornada, del jueves 16, el plato principal será la mesa “La visión del Ministerio de Economía”, con la exposición virtual de Luis Caputo desde las 11.15, quien permanece en Estados Unidos. Más tarde, a las 12.30, será la primera mesa con “La visión de los gobernadores”, con la presencia de Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut).

En la jornada final del viernes 17 destacan la presencia del exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, a cargo de la exposición “El rol del árbitro en el partido”, programada para las 9.30. A las 10.30 será la segunda exposición de gobernadores, a cargo de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco).

La presencia más fuerte del gabinete nacional será a las 11.40, con la conferencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; en tanto que a las 12.25 lo hará el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Finalmente, el cierre será a las 13 con la exposición del presidente de Idea, Santiago Mignone.