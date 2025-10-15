¡Al fin llegó! Franco Colapinto será piloto titular de Alpine en 2026

El piloto argentino está a un paso de cumplir su gran sueño. Desde Europa aseguran que Alpine anunciará su contratación para la temporada 2026 de Fórmula 1, con un auto con decoración especial junto a Mercado Libre.

El automovilismo argentino está de fiesta. Franco Colapinto estaría a punto de convertirse oficialmente en piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, según informaron medios europeos. El anuncio, que se realizaría entre los Grandes Premios de México y Brasil, marcaría un hecho histórico para el deporte nacional: el regreso de un argentino a la máxima categoría de manera definitiva, teniendo en cuenta de que tanto en 2024 como este año ambas oportunidades la hizo como reemplazante de un piloto.

Según trascendió, Alpine prepara una presentación a la altura del acontecimiento, con una decoración especial del A525 en colaboración con Mercado Libre, la empresa tecnológica argentina que acompaña a Colapinto desde su llegada a la máxima categoría. El acuerdo incluiría una importante presencia de marca en el monoplaza y en la indumentaria del piloto, reforzando el vínculo entre el equipo francés y Latinoamérica.

Si bien esta temporada no arrancó de la mejor manera para Franco, el argentino se ganó a pulso los elogios de los medios europeos que en un principio lo cuestionaban y ahora lo halagan por su madurez y velocidad. “Es mejor piloto de lo que hemos visto esta temporada. Su talento quedó enmascarado por un coche difícil de conducir y con poco desarrollo”, publicó el medio Motorsport UK.

La renovación con Alpine sería una confirmación de todo lo que se insinuaba desde mitad de año. El equipo francés, en plena reestructuración deportiva y técnica, busca jóvenes talentos para renovar su proyecto rumbo al nuevo reglamento de motores de 2026. Colapinto, con una combinación de carisma, velocidad pura y sólida formación técnica, encaja perfectamente en el perfil que busca la escudería.

El anuncio llegaría entre los Grandes Premios de México y Brasil, dos plazas de gran importancia para el mercado latinoamericano. Alpine planea aprovechar la oportunidad para presentar la decoración especial del A525, con los colores azul, amarillo y celeste, en homenaje a la bandera argentina y al nuevo acuerdo con Mercado Libre.

De concretarse, Franco Colapinto se convertiría en el primer piloto argentino en disputar una temporada completa de Fórmula 1 en el siglo XXI. Un logro completamente merecido para quien fue catalogado como “el futuro del automovilismo argentino” y que, con trabajo, talento y perseverancia, está a punto de hacer historia en la máxima categoría del deporte motor.

Por lo pronto, Colapinto tendrá que demostrar este próximo fin de semana en el Gran Premio de Austin que se merece ese lugar de piloto titular para el 2026. El argentino llega con la confianza muy arriba y buscará sumar puntos por primera vez en la temporada, a la espera de la noticia que todo el país desea para cerrar el 2025.