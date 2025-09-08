Video: más ataques piromaníacos preocupan a los vecinos de tres barrios

Desde hace unas semanas que los vecinos de un sector de Mar del Plata viven atemorizados por el accionar de un piromaníaco, que durante las noche prende fuego desde contenedores a autos estacionados.

Este fin de semana, hubo más ataques y la gente sospecha que se trataría del mismo sujeto. Vecinos del barrio Don Bosco, en la zona de Rivadavia y Malvinas, avisaron en las últimas horas a 0223 que alrededor de las 11 de la noche de este domingo encontraron dos contenedores prendidos fuego. “Los bomberos trabajan en este momento. Según cuentan, vieron a alguien pero pensaron que estaba revolviendo la basura. Y al parecer, luego lo prendió fuego”, contó un lector a este medio.

El episodio también se dio a unas 10 cuadras, el viernes pasado, cuando durante la madrugada encontraron un contenedor plástico hecho cenizas en la esquina de la avenida Libertad y Victoriano Montes, en el barrio Sarmiento. “Parece que anduvo nuestro amigo incendiario otra vez. Este tipo pareciera que la policía no lo agarra porque no mató a nadie. El tipo se mueve caminando. Hay cámaras en todos lados. Si lo buscarían mejor, por ahí lo atrapan”, comentó una vecina del barrio Villa Primera, otra de las zonas elegidas por el piromaníaco.

La mujer admite que desde hace más de un mes la gente tiene miedo de ser una nueva víctima, ya que los ataques son mientras ellos duermen. “En la zona no hay muchas cocheras o están lejos. Entonces la gente por ahí tiene más miedo de caminar esas cuadras de noche, que dejar el auto afuera. Aunque al otro día, no sabés si lo encontrás entero”, comentó otro habitante del barrio.

Cabe recordar que hace dos semanas en la zona de la avenida Libertad y Malvinas, un hombre encapuchado con un encendedor, prendió fuego una camioneta Renault Duster. Aparentemente el mismo sujeto había intentado incendiar otro auto días atrás. Ambas secuencias fueron captadas por las cámaras de seguridad de los habitantes del barrio, que están muy preocupados por la situación.