"Al que tenga el celular, que me mande las fotos": estaba velando a su hijo y le robaron el teléfono que él usaba

La tragedia se volvió aún más dolorosa para una familia: mientras despedían a Francisco, un nene que murió el domingo tras luchar contra una larga enfermedad, alguien robó el celular que el pequeño había usado en sus últimos días, llevándose las fotos y recuerdos más valiosos.

La denuncia fue realizada por su mamá, Sabrina Mansilla, quien pidió públicamente la devolución del dispositivo. Ocurrió en Añatuya, Santiago del Estero.

El teléfono estaba guardado dentro de una mochila en la cocina de la casa velatoria. Mientras familiares y amigos despedían a Francisco, alguien aprovechó la situación y sustrajo el celular. La madre compartió un video en redes sociales donde, entre lágrimas, pidió que al menos le devolvieran las fotos.

“Hola para todos, les pido que si alguien encontró un celular en la sala velatoria. Es de mi hijo. Por favor, se los pido. Tenía muchas fotos de mi hijo, de sus últimos días... Me duele muchísimo”, expresó Sabrina, con la voz entrecortada por la tristeza.

Lejos de buscar culpables o represalias, la madre apeló a la humanidad de quien tenga el celular. En sus mensajes, solicitó: “Al que tenga el celular de mi hijo, se lo pido de todo corazón que me pase sus fotos a mi número: 3844 410456”.

La familia espera recuperar los recuerdos de los últimos días de Francisco, que para ellos son irreemplazables.