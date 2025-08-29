Se encontró en el patio a los ladrones que le robaron joyas y 15 mil dólares

El avance de una investigación a cargo del personal del Gabinete de Extorsivos de la DDI permitió esclarecer de manera parcial el robo que un hombre sufrió en su casa del barrio San Carlos hace casi tres semanas y secuestrar el auto en el que huyeron y algunas pertenencias de la víctima.

Allanamiento a cargo de la DDI.

El 10 de agosto pasado un hombre denunció que al llegar a su casa en inmediaciones de Lavalle y Azcuénaga halló a dos intrusos en su patio que se dieron a la fuga y abordaron un Fiat Cronos de color oscuro que los esperaba cerca del lugar. Al revisar la vivienda constató el faltante de 15 mil dólares y alhajas.

Elementos recuperados.

A partir de los datos obtenidos por personal de la DDI, se estableció la patente del rodado en cuestión, por lo que el fiscal Fernando Berlingeri solicitó una orden de allanamiento que fue avalada por la Justicia de Garantías y llevada adelante en una finca en la zona del kilómetro 43 de la ruta 88.

En el predio, donde hay una lujosa vivienda, una pileta climatizada y galpones automatizados, secuestraron el Fiat Cronos, cuatro celulares que serán peritados, dos camperas, una mochila y un anillo de similares características a uno de los robados.

Es una finca en la ruta 88.

Tres hombres de 35, 58 y 61 años fueron identificados por el personal policial y en el marco de una causa por robo deberán declarar en las próximas horas.