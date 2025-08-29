Se encontró en el patio a los ladrones que le robaron joyas y 15 mil dólares
El robo ocurrió en el barrio San Carlos. Este viernes allanaron una finca donde hallaron el auto empleado y algunas pertenencias de la víctima.
El avance de una investigación a cargo del personal del Gabinete de Extorsivos de la DDI permitió esclarecer de manera parcial el robo que un hombre sufrió en su casa del barrio San Carlos hace casi tres semanas y secuestrar el auto en el que huyeron y algunas pertenencias de la víctima.
El 10 de agosto pasado un hombre denunció que al llegar a su casa en inmediaciones de Lavalle y Azcuénaga halló a dos intrusos en su patio que se dieron a la fuga y abordaron un Fiat Cronos de color oscuro que los esperaba cerca del lugar. Al revisar la vivienda constató el faltante de 15 mil dólares y alhajas.
A partir de los datos obtenidos por personal de la DDI, se estableció la patente del rodado en cuestión, por lo que el fiscal Fernando Berlingeri solicitó una orden de allanamiento que fue avalada por la Justicia de Garantías y llevada adelante en una finca en la zona del kilómetro 43 de la ruta 88.
En el predio, donde hay una lujosa vivienda, una pileta climatizada y galpones automatizados, secuestraron el Fiat Cronos, cuatro celulares que serán peritados, dos camperas, una mochila y un anillo de similares características a uno de los robados.
Tres hombres de 35, 58 y 61 años fueron identificados por el personal policial y en el marco de una causa por robo deberán declarar en las próximas horas.
