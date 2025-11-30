Quisieron robarle la moto, ingresó a una panadería y destrozaron la puerta a las patadas

En el local se encontraban una empleada y una clienta, quienes se refugiaron detrás del mostrador.

Un violento intento de robo se registró este sábado cerca de las 16 en el barrio Estrada, cuando un hombre estacionó su moto para comprar pan y dos jóvenes ladrones quisieron llevarse el rodado, aunque sin éxito por la velocidad de acción de la víctima.

El motociclista, de 46 años, estacionó su vehículo para bajar a comprar en una panadería situada en la avenida Estrada entre Torres de Vera y Aragón y San José de Calasanz, y antes de entrar al comercio visualizó a dos sujetos en moto con claras intenciones de asaltarlo.

En ese instante, el hombre corrió hacia el local y el delincuente, en vez de escapar, intentó ingresar a las patadas para sustraer la llave del rodado, pero el dueño sostuvo la puerta y aguantó los embistes del ladrón, que incluso terminó por romper el vidrio y cayó al suelo.

Fueron momentos de tensión dentro del comercio, donde una clienta parecía estar esperando el vuelto de la empleada y se escondió destrás del mostrador por el violento intento de robo.

Finalmente, los jóvenes terminaron por darse a la fuga y la víctima regresó a su moto y se trasladó de inmediato hacia su vivienda, ante la posibilidad de que regresen con más cómplices, según le contó a 0223.