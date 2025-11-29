Entró a robar a una casa y lo descubrieron: así fue detenido

Un hombre de 30 años que el sábado a la madrugada se metió en una casa del barrio Coronel Dorrego con fines de robo fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

Efectivos de la comisaría duodécima llegaron a la casa ubicada en Brown al 7600 y redujeron al sujeto que trepó un paredón e ingresó por el frente de la casa para robar algunas pertenencias.

Fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la misma y su traslado a Tribunales para prestar declaración.