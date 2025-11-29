Traidor: simuló que iba a cargar nafta y les robó la recaudación a los playeros

Un violento robo que ocurrió en cuestión de segundos y quedó registrado por las cámaras de seguridad de una estación de servicio dejó conmocionada a la localidad de La Plata.

El hecho que ya es investigado por las autoridades policiales y judiciales a través de las imágenes captadas, volvió a poner en el foco la seguridad en establecimientos 24 horas.

En las imágenes se ve cómo un motochorro ingresa a la playa de carga con total naturalidad, se detiene junto a uno de los surtidores y, fingiendo una maniobra rutinaria, espera el momento justo para actuar. De inmediato extrae un arma y amenaza a dos playeros, a quienes les roba antes de escapar a toda velocidad.

El asalto tuvo lugar en una estación situada en la intersección de las avenidas 44 y 31. Pese a la claridad del registro, el delincuente continúa prófugo. Las autoridades analizan otras cámaras de la zona con el objetivo de identificarlo y dar con su paradero.