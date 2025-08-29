Más demoras: ya no se hacen cámaras Gesell y una provisoria tardará más de un mes

La anunciada suspensión hasta nuevo aviso de la realización de cámaras Gesell para todo el departamento judicial de Mar del Plata ya se hizo efectiva con el cierre de la sede de Gascón casi Olavarría de la Asesoría de Menores e Incapaces donde se realizaban las entrevistas y se estima que tardará al menos un mes acondicionar un lugar para que funcione de manera provisoria.

Tal como adelantó 0223, la semana pasada los responsables del Gabinete de Abusos y Cámara Gesell informaron a todas las Unidades Funcionales de Instrucción y a la Fiscalía General la suspensión de audiencias desde el 28 de agosto y hasta nuevo aviso.

Si bien desde la Asesoría emitieron un comunicado indicando que “se encuentra activo un plan de contingencia para que el servicio no se vea afectado en su prestación; manteniéndose activas las vías de comunicación tradicionales telemáticas: correos electrónicos y telefonía celular”, el espacio cedido para el desarrollo de las entrevistas no ha sido reemplazado.

De acuerdo a los datos recabados y en el medio de una histórica crisis edilicia que multiplica alquileres de unidades muchas veces poco aptas para el desarrollo de la actividad y la comodidad de los justiciables, a la espera que la Procuración General defina un lugar para su funcionamiento, se va a acondicionar un lugar para que se hagan de manera provisoria.

Se debe acondicionar el nuevo espacio.

Hace un mes la Fiscalía General alquiló un inmueble en Brown y La Rioja, a metros de las fiscalías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y otras dependencias a donde planean mudar la Oficina de Determinación de Autores (ODA) y la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA). “La primera de las dependencias no se irá de manera inmediata y parte del espacio fue ofrecido para que funcione la cámara Gesell, por lo que se pidió a la Procuración que se haga cargo del cableado y el resto de las tareas”, dijeron las fuentes consultadas.

Lejos de ser una sorpresa, hace un año se había vencido el contrato de alquiler para el uso del edificio ubicado en Gascón 1382 donde desarrollan actividades los profesionales de la Asesoría de Menores e Incapaces y aunque se logró extender unos meses el alquiler, el edificio debió abandonarse porque fue finalmente vendido.

“Habiéndose vencido el contrato de alquiler con este edificio de Gascón 1382 y siendo que el mismo ya se vendió, debemos dejar el inmueble indefectiblemente el 29/8/25, por lo que Procuración General Departamental de Arquitectura y Fiscalía General se están encargando en calidad de urgente para encontrar otro inmueble que se pueda adaptar a las características necesarias para el normal funcionamiento de la Cámara Gesell, atento a ellos deberemos suspender las audiencias fijadas previamente desde el día 28/8/25 en adelante, hasta nuevo aviso”, indicaron.

Las fuentes consultadas señalaron que se realizan entre tres y cinco cámaras Gesell por día y que había turnos otorgados hasta el mes de noviembre. “El principal inconveniente es la mayor demora que ya tendrán las investigaciones en las que se necesitan los informes de los profesionales”, señalaron.