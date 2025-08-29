Arranca en Enduro de Invierno: el cronograma completo de los dos días

Serán dos días de actividades y shows gratuitos. Se esperan miles de espectadores.

Los preparativos para la realización del Enduro del Invierno 2025 terminaron en una carrera contra el tiempo, y el clima. El cambio de programación, que adelantó un día todo para evitar el mal pronóstico que hay para el domingo con una nueva ciclogénesis y la esperada Santa Rosa, generó que se tuvieran que redoblar esfuerzos para dejatr todo listo para que este viernes a las 8 de la mañana sde abra el predio y pongan primera.

Con la incorporación dentro del calendario del Mundial de Carreras de Arena organizado por la Federación Internacional de Motociclismo, el Enduro de Invierno ya tiene instaladas las carpas para boxes y la tribuna VIP en Avenida Félix U.Camet. Mar del Plata recibirá allí a más de 500 pilotos de todo el mundo en un circuito de 4.2 kilómetros entre La Perla y Puerto Cardiel.

Además habrá foodtrucks, feria de emprendedores y el Monster Energy Freestyle Show. Los espectáculos musicales estarán a cargo de J Rei, DJ Jefa y Valentino Merlo. Habrá cortes de tránsito y cambio de recorrido de colectivo

Se espera que nuevamente se acerquen miles de personas a ver los espectáculos que brindan las motos y los shows en vivo, que también tendrán su estreno este viernes.

El show de Valentino Merlo, el joven santafesino de tan solo 17 años que saltó a la fama por la canción Hoy que interpretó con The la planta, debió ser reprogramado. El artista iba a presentarse el domingo para cerrar la competencia, pero finalmente lo hará en el inicio: este viernes a las 14 hará vibrar a todos los fanáticos de las motos y cuatriciclos con un show gratuito.

Más de 20 categorías de motos y cuatriciclos competirán en un entorno de altísimo nivel y, por ello, la carrera será transmitida por Fox Sports para Latinoamérica y en vivo y gratis por YouTube, donde en 2024 se conectaron más de 130.000 espectadores, que disfrutaron de nuestra ciudad desde diferentes puntos del continente.

El programa del Enduro de Invierno 2025

Viernes 29

8 hs: Apertura del predio e instalación de equipos.

De 8 a 17: Inscripción y administrava general en el circuito.

9 a 17: Colocación de transponders.

12 hs: Monster Energy Freestyle Show (Warm Up).

14 hs: Show en vivo.

15 hs: Monster Energy Freestyle Show.

16 hs: Entrenamientos Motos - Grupo 2 “Amateur Division” (30 min)

16.45 hs: Entrenamientos Motos - Grupo 1 “Pro Division” (30 min)

17.30 hs: Entrenamientos ATV Grupo 1 y Grupo 2 (30 min)

19 hs: Cierre de actividades.

Sábado 30

7 hs: Apertura del predio.

De 7 a 10: Colocación de transponders.

De 8 a 12: Inscripción y administrava general en el circuito.

7.30 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “Pro Division”.

8 hs: Parque cerrado Motos Grupo 2 “Amateur Division”.

08:45 hs: Parque cerrado ATVs.

10 hs: Cierre de Parque Cerrado.

10.45 hs: Apertura oficial del evento.

11 hs: Manga 1 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).

12.15 hs: CarreraMotos - Grupo 2 “Amateur Division” (35 min + 1 vuelta).

13.15 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “ “ Pro Division” Pro Division” (20 min.).

13:30 hs. Monster Energy Freestyle Show.

13.35 hs: Cierre de Parque Cerrado.

14:30 hs: Manga 2 - Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).

15:30 hs: Show en vivo: J Rei.

16:30 hs: Carrera ATVs Grupo 1 + Grupo 2 (35 min + 1 vuelta).

17.30 hs: Entrega de premios al resto de las categorías.

19 hs: Cierre definitivo de actividades.