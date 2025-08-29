Horror: podaba un árbol con una motosierra y murió desangrado tras arrancarse su propia pierna

Un jubilado de 86 años murió esta semana luego de haber sufrido un increíble accidente: el anciano fue víctima de un corte con una herramienta mientras se encontraba podando un árbol en su vivienda, ubicada en la ciudad de La Plata. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad remarcaron que el fallecido fue identificado como Atilio Mario Driussi, que fue protagonista de una verdadera tragedia.

El sujeto presentaba una profunda herida en la pierna izquierda, a la altura de la ingle, y fue encontrado tendido en el patio de la propiedad. El hallazgo fue realizado por su hijo Daniel Driussi, quien al ingresar al domicilio se encontró con el cuerpo de su padre boca abajo y con una gran mancha de sangre. A pocos metros, los oficiales localizaron varias herramientas, entre ellas una amoladora de mano con disco de corte para madera.

El instrumento, a su vez, tenía manchones de sangre y estaba situado junto a una motosierra. En el lugar, de todas formas, no se detectaron signos de violencia en absoluto, daños ni faltantes, por lo que se presume que se trató de un accidente doméstico mientras manipulaba la herramienta. Por lo pronto, los pesquisas la analizan como la única hipótesis debido a las contundentes pruebas.

En ese sentido, la investigación quedó a cargo de la UFI N°8 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente y el inicio de las actuaciones de rigor bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”.