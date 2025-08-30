Qué pasó con los Alpine: el tenso cruce entre Gasly y Colapinto

En los últimos minutos de la FP3, el francés le recriminó al argentino una maniobra que lo incomodó y la tensión quedó expuesta en Alpine.

La mañana del sábado en Zandvoort dejó una postal inesperada entre los dos pilotos de Alpine. En los últimos minutos de la tercera tanda de entrenamientos libres, Pierre Gasly y Franco Colapinto protagonizaron un cruce en pista que terminó con un visible gesto de fastidio por parte del francés hacia el argentino.

El inicio del día no fue alentador para la escudería de Enstone. Tras un viernes en el que habían logrado resultados dispares pero alentadores —Gasly cerró las prácticas en los puestos 10° y 17°, mientras que Colapinto sorprendió con un 18° en la primera salida y un destacado 9° en la segunda—, la FP3 expuso las dificultades del equipo: ambos autos cayeron al fondo de la tabla, con el francés en la 19ª posición y el debutante argentino en la 20ª.

En esta última sesión previa a la clasificación, la estrategia de Alpine fue distinta. Tanto Gasly como Colapinto pasaron largos tramos dentro del box, analizando datos y observando los tiempos de sus rivales directos. La apuesta estaba clara: acumular información y reservar neumáticos para llegar lo más preparados posibles a la qualy, prevista para las 11 de la mañana de Argentina. En pista, giraron lo justo y necesario, sin registrar vueltas de gran impacto, en un circuito tan exigente y técnico como el neerlandés de Zandvoort.

Sin embargo, los últimos diez minutos de la tanda trajeron el condimento extra. Con la pista algo más rápida y varios equipos ensayando simulaciones de clasificación, tanto Gasly como Colapinto salieron a marcar un último registro que les permitiera ajustar sensaciones. Fue entonces, en la última curva del trazado, donde se produjo el roce. Gasly encaraba con buen ritmo para abrir una vuelta rápida, pero delante suyo apareció el auto número 43 de Colapinto. El argentino intentó apartarse, aunque el espacio no resultó suficiente y el francés debió corregir su trayectoria.

La reacción no se hizo esperar. Apenas se emparejaron, Gasly levantó la mano en señal de enojo, reprochándole al joven argentino la maniobra. Un gesto claro, televisado en directo, que dejó en evidencia la tensión dentro del equipo en un momento clave del fin de semana. Colapinto, por su parte, mantuvo la calma y continuó su ritmo sin responder, sabiendo que lo importante estaba por venir en clasificación.

Más allá del incidente, no pasó a mayores. Ambos completaron sus vueltas y regresaron a boxes sin inconvenientes mecánicos. Pero el episodio sirve para ilustrar el delicado presente de Alpine, una escudería que no logra consolidar resultados y que ahora suma, además, un roce interno que puede tener repercusión puertas adentro.