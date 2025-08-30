SUPLEMENTOS
¿Llega o no llega Santa Rosa?: el pronóstico del tiempo para este domingo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional anunció los datos del tiempo para las próximas horas en la ciudad y la zona.

Se esperan fuertes ráfagas. Foto: archivo 0223.

30 de Agosto de 2025 19:16

Por Redacción 0223

PARA 0223

Después de una jornada inestable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas en Mar del Plata y la zona. Si bien se espera un aumento de temperatura y la llegada de lluvias y lloviznas, no hay alertas por Santa Rosa.

El domingo comenzará con lloviznas y una temperatura de 13 grados durante la madrugada, con viento del sudeste entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana se esperan lluvias y una temperatura que descenderá a los 12 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el noreste pero mantendrá su velocidad.

Por la tarde persistirán las lluvias, con una temperatura máxima de 15 grados. El viento soplará desde el noreste entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Hacia la noche se esperan más lluvias, y una temperatura cercana a los 13 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección pero disminuirá su velocidad a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

