Muy cerca pero no alcanzó: P16 para Franco Colapinto en Países Bajos

El argentino estuvo muy cerca de pasar a la Q2 pero no le alcanzó y largará mañana en el puesto 16.

En una Q1 muy pareja, Franco Colapinto se volvió a quedar muy cerca de avanzar a la siguiente sesión. El argentino hizo su mejor esfuerzo pero el 1:10.104 no alcanzó para clasificar y se quedó a solo 67 milésimas de Gabriel Bortoleto que fue el último en pasar a la siguiente ronda.

Junto con el nacido en Pilar quedaron eliminados Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Lance Stroll (que no pudo marcar tiempo).

La paridad fue tal que Franco quedó solo a 766 milésimas del mejor tiempo de la Q1 que lo hizo Oscar Piastri, pero esto no alcanzó para seguir en competencia por un mejor puesto de largada para mañana.

En la Q2 finalmente su compañero de equipo, Pierre Gasly, se quedó con el puesto 14 y largará muy cerca mañana de Franco el Gran Premio de Países Bajos. Los otros cuatro pilotos que quedaron eliminados en esta sesión fueron: Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto y Alex Albon.

Finalmente la pole se la llevó Oscar Piastri con un 1:08.662, 12 milésimas más rápido que Lando Norris que largará segundo; mientras que el tercero fue Verstappen a 266 milésimas.

Noticia en desarrollo