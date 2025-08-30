Mataron de un tiro en la cabeza a una chofer de aplicación para robarle el auto: "Hacía otros trabajos para pagar el auto"

Candela Santa María, de 24 años, fue asesinada de un tiro en la cabeza esta madrugada mientras trabajaba con su auto de aplicación. Con la excusa de pedir un viaje, los delincuentes le tendieron una trampa e intentaron robarle el vehículo. Familiares y amigos cortan la Ruta 3, kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para reclamar justicia.

“Candela era una chica sana, trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto” que se había comprado hace poco, dijo su primo Fernando a los medios de comunicación. La joven estaba por cumplir 25 a principios de septiembre.

“Le hicieron la cama y la mataron, le robó el celular y lo que tenía, algo de plata, no el auto. La mataron por dos monedas”, agregó sobre los autores.

Según dijo, el crimen ocurrió entre la una y las dos de la mañana en González Catan. Además, Fernando contó que identificaron a un sospechoso, apodado “Piñon”.

Familiares y amigos reclaman Justicia y cortan la Ruta 3. “En La Matanza está todo liberado, es un desastre”, dijo Fernando sobre la inseguridad en esa parte del conurbano bonaerense.

El caso está a cargo delfiscal Carlos Arribas, de laUFI de homicidios, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa.