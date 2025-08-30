Un homenaje a San Jorge y un momento único hecho camiseta: Aldosivi presentó la remera especial que estrena ante Boca

El "Tiburón" junto a Kappa presentaron la camiseta que usará el elenco marplatense este domingo ante el "Xeneize" en el José María Minella.

Aldosivi se juega una parada clave este domingo desde las 14:30, cuando reciba a Boca Juniors en el estadio José María Minella por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Y en la previa de este choque, el club marplatense y la marca Kappa presentaron la nueva camiseta alternativa, una prenda que trasciende lo futbolístico y rinde homenaje a San Jorge, figura muy presente en la identidad local.

El lanzamiento no fue casual. La inspiración se remonta al 26 de octubre de 2024, cuando Aldosivi protagonizó una jornada histórica al meterse en la final por el ascenso tras una combinación agónica de resultados. Ese día, la fe, la pasión y la esperanza se transformaron en un símbolo compartido entre el equipo y la ciudad. San Jorge quedó ligado como emblema de lucha, un recuerdo que ahora se convierte en piel con esta nueva casaca.

El “Kombat Third Kit” luce bastones en dos tonos de verde, con ilustraciones alusivas a San Jorge que recorren el frente y la espalda. El diseño se completa con un cuello blanco, detalles en rojo que evocan los colores del santo y la inscripción “Ruega por nosotros” en la parte superior. Como guiño adicional, el modelo incluye rosas, un símbolo característico de las celebraciones cada 23 de abril en honor al patrono.

La presentación oficial incluyó una fuerte campaña audiovisual y fotográfica bajo el lema “Un momento hecho camiseta”. El objetivo fue transmitir no solo el impacto visual del diseño, sino también la carga emotiva que lleva consigo esta indumentaria. De esta manera, la camiseta se convierte en un puente entre historia, cultura barrial y fútbol de primera línea.

Para los hinchas de Aldosivi, esta prenda significa mucho más que un uniforme alternativo: es un homenaje a la resiliencia de un club que supo renacer en momentos difíciles. Kappa apostó por un concepto que combina tradición, estética y emoción, logrando un modelo que ya despertó elogios en las redes sociales.