Escándalo en la AmeriCup: Argentina perdió con Dominicana y terminaron a las piñas en la cancha

En el marco de la segunda fecha de la AmeriCup 2025, la Selección Argentina de básquet sufrió una dura derrota en un partido cargado de emociones y tensión hasta el último segundo, al punto tal que tras el final, se generaron disturbios entre los jugadores.

El equipo nacional perdió por 84-83 ante República Dominicana en tiempo suplementario. El resultado complica el panorama argentino en el torneo, por lo que ahora deberá buscar la clasificación a cuartos de final este lunes a las 18.40 ante Colombia.

El encuentro fue parejo y disputado durante los 45 minutos. El equipo dirigido por Pablo Prigioni se sostuvo gracias a las actuaciones de Gonzalo Corbalán —máximo goleador argentino con 20 puntos y 7 asistencias— y Nicolás Brussino. A pesar de esto, el dominio de República Dominicana en los rebotes ofensivos complicó el desarrollo.

Tras el final, se vivieron momentos de tensión con empujones entre jugadores, reflejo de lo caliente y disputado que fue el encuentro. Argentina ahora deberá buscar la clasificación en su próximo partido, cuando se enfrente a Colombia en la tercera fecha del torneo.

