¿Aguantará la ciclogénesis? Cómo estará el clima en Mar del Plata este sábado

Se espera un fin de semana con proceso de ciclogénesis y lluvias intensas. Foto: archivo 0223.

Con el anuncio de la llegada de la tormenta de Santa Rosa, todos estén expectantes al proceso de tiempo adverso anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo a los datos suministrados por el organismo, el comienzo del sábado responde a lo esperado, con neblinas espesas y cielo cubierto.

Las temperaturas mínima y máxima no oscilarán mucho, ya que variarán entre 11 y 15 grados.

Tanto por la mañana como por la tarde, se registrarán lloviznas de variada intensidad sin alcanzar un estado de tormenta.

El viento será predominante del sector este, con ráfagas que no superará los 31 kilómetros por hora.

Hacia la noche, se prevé la continuidad de chaparrones intensos y una humedad del 100%.