Una vecina del explotador sexual rompió el silencio: "Era una pesadilla, se vivían peleando"

El allanamiento realizado en una vivienda del barrio Soip dejó salir a la luz los detalles de un aberrante caso resuelto esta semana en Mar del Plata: un explotador sexual abusaba, golpeaba y hasta tatuaba con sus iniciales a las chicas.

A raíz del hecho, una vecina del sujeto denunció que era una pesadilla vivir allí ya que "se vivían peleando en la puerta". "Él las hacía pelear y las grababa. Estábamos cansados ya, hacía cosas raras pero nunca nos imaginamos algo así", contó la mujer a 0223.

"Tuve que denunciar muchas veces porque se agarraban a palos acá afuera; ayer incluso vino una chica a preguntar por él y la saqué corriendo porque no quiero líos", sostuvo.

El allanamiento tuvo repercusiones para todo el barrio y a ella la afectó particularmente, ya que su casa fue confundida por tener luces violetas. "Se me quemó el foco blanco y puse este de emergencia pero fue quedando. Yo no tengo nada que ver con este hombre, no lo conozco más que de hola y chau".

La víctima de la confusión sostiene que lo único que hace "es ir a trabajar y volver": "Soy una persona de familia, voy a ser abuela, soy trabajadora.Todo esto se puede comprobar y no hago esas cosas, al contrario, siempre denuncio cuando hay violencia de género", replicó.

El caso

La investigación comenzó a partir de un llamado al 911 que dio cuenta denunció que tres mujeres eran explotadas económica y sexualmente por un sujeto. Ese testimonio agregó que el sujeto les proveía droga y vivienda a las mujeres que no tenían otro lugar donde ir.

Durante el allanamiento secuestraron celulares, una computadora, otros elementos de almacenamiento y una máquina de hacer tatuajes, Ese último elemento coincide con la declaración de una víctima, que dijo haber sufrido golpizas y que el imputado le tatuó la letra "F" en sus partes íntimas.

A partir del pedido de la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, la Justicia de Garantías a cargo de Graciela Trill avaló la realización de un allanamiento en el complejo habitacional Soip donde rescataron a una joven de 20 años que fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). "Quedó internada y aún no puede prestar declaración", dijeron las fuentes consultadas por este medio.