Bajó a repartir facturas y le robaron la camioneta: "Me arruinaron"

Cada sábado Pepe sale con su camioneta a repartir facturas en distintos comercios e históricamente la esquina de San Juan y Rawson es una parada obligatoria. Sin embargo, esta mañana fue sorprendido con un contratiempo que lo deja en una situación más que preocupante.

Al llegar al almacén de Pedro, bajó los panificados cerca de las 8.30 y en muy pocos minutos, delincuentes se llevaron su vehículo de trabajo.

La rapidez lo dejó con una completa desazón al igual que a sus compañeros repartidores, que decidieron mostrar lo sucedido a través de un video.

"Le robaron la camioneta al que reparte las facturas, se bajó y se la llevaron. Estamos a full con la inseguridad", se quejó uno de sus colegas.

A la espera de que le tomen la denuncia en la Comisaría 4º, Pepe contó a 0223 que el robo le afecta enormemente su trabajo: "Esto me arruina, es el único vehículo que tengo para repartir", confió.

Mientras tanto, comerciantes y vecinos de la zona rastrea imágenes de cámaras de seguridad para dar con el paradero de la camioneta y solicitan a quien tenga información o datos sobre la Kangoo color gris, que los puedan aportar al 911 para que Pepe pueda recuperar su herramienta de trabajo.