Video: le reclamó a su vecino por ruidos molestos pero este le respondió a los tiros

El hombre de 46 años fue sorprendido por la Policía en su vivienda.

Una mujer de 40 años, cansada de los ruidos molestos de su vecino lindero, le realizó un reclamo para que cesara con los disturbios. Sin embargo su respuesta no fue la esperada.

Luego de mantener un intercambio que se transformó en confrontación, el hombre de 46 años esperó hasta las 23 y se acercó al domicilio con un arma de fuego.

Allí realizó varias detonaciones que atemorizaron a la mujer y efectuó algunos tiros directamente a la vivienda de su vecina.

Ante la desesperación, la víctima llamó al 911 y efectivos policiales llegaron a la vivienda de Arana y Goiri al 12.000, donde encontraron las vainas de los disparos.

La fiscal de turno, Constanza Mandagarán, ordenó un relevamiento del lugar y la Policía Científica consideró necesario solicitar un allanamiento en la vivienda.

Se constató la existencia de 10 vainas servidas pero el grupo del GAD no obtuvo armamento alguno del interior de la vivienda del imputado.

Finalmente, el hombre fue imputado por el delito de "Abuso de Arma, Daño y Amenazas Agravadas por el uso de arma de fuego no secuestrada".