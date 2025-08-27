Se acerca Santa Rosa: el tiempo para este jueves en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anunció los datos del tiempo para las próximas horas en la ciudad y la zona.
Mar del Plata vive una semana de primavera. Sin embargo, de a poco el clima empeora para darle paso a Santa Rosa. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dieron a conocer los datos del tiempo para este jueves en Mar del Plata y la zona.
La jornada comenzará con cielo despejado y una temperatura de 11 grados durante la madrugada, con viento del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado. La temperatura aumentará a 15 grados y el viento aumentará su velocidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el norte.
Por se aguarda un cielo nublado, con una temperatura máxima de 18 grados. El viento soplará desde el norte entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Hacia la noche el cielo se presentará parcialmente nublado con una temperatura cercana a los 13 grados y vientos del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.
