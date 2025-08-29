¿Qué pasó con Santa Rosa?: el SMN dio a conocer el pronóstico para este sábado en Mar del Plata

Después de una jornada nublada y fresquita, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas en Mar del Plata y la zona. Se espera un aumento de temperatura y la llegada de lluvias y lloviznas. No hay alertas por Santa Rosa.

El sábado comenzará con niebla y una temperatura de 12 grados durante la madrugada, con viento del noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana se esperan lloviznas y una temperatura que descenderá a los 10 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el este y aumentará su velocidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde persistirán las lloviznas, con una temperatura máxima de 18 grados. El viento soplará desde el este entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche se esperan lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 13 grados. Por su parte el viento soplará desde el sudeste a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.