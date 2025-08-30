Un ejemplo de lucha: jugó un Mundial, brilló en Inglaterra, superó el cáncer y volvió a jugar a los 41 años

Un jugador que fue símbolo de lucha dentro y fuera de la cancha, volvió a sorprender al anunciar su regreso al fútbol en la Liga de La Costa, después de haber superado el cáncer y cerrar su carrera profesional en 2021 el jugador que regresó al fútbol a sus 41 años fue Jonás Gutiérrez.

Jonás Gutiérrez es sinónimo de sacrificio y resiliencia. Desde sus primeros pasos en Vélez Sarsfield hasta llegar a la cima en Europa, el “Galgo” demostró que la perseverancia es su mayor virtud. Apadrinado por Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010, formó parte de un seleccionado argentino que soñaba con la gloria y compartió cancha con Lionel Messi y Javier Mascherano.

La carrera del mediocampista tuvo un salto determinante cuando dejó el fútbol argentino para desembarcar en Europa. Primero se destacó en Mallorca, pero fue en Newcastle United donde alcanzó su consagración: entre 2008 y 2015 se ganó el cariño de los hinchas y la admiración de la Premier League, una de las ligas más exigentes del planeta.

Sin embargo, la vida le puso a prueba fuera de los estadios. En plena carrera debió enfrentar un cáncer testicular que lo obligó a pausar su trayectoria. Contra todos los pronósticos, volvió al fútbol profesional después del tratamiento y lo hizo con la misma intensidad de siempre, convirtiéndose en un ejemplo de superación dentro y fuera de la cancha.

Tras su paso por Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y finalmente Almagro, Jonás puso punto final a su etapa profesional en 2021. Muchos pensaron que ese sería el cierre definitivo de una carrera repleta de batallas deportivas y personales. Pero el “Galgo” tenía preparada una nueva sorpresa.

Hoy, a los 41 años, Gutiérrez volvió a calzarse los botines para jugar en Las Toninas, en la Liga de La Costa. Allí, en su tierra natal, encontró la manera de volver a disfrutar del fútbol sin presiones, en un club que siempre llevó en el corazón. Su regreso no solo emociona a los fanáticos, sino que también refleja la pasión intacta por el deporte que lo acompañó toda la vida.