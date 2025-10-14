Agarrate fuerte: qué dice el pronóstico para este miércoles en Mar del Plata

Después de una jornada soleada pero fresca en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, habrá un importante aumento en la temperatura, pero se esperan fuertes ráfagas.

A través de su página web, el organismo anunció que este miércoles se presentará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y unos 12 grados de temperatura. El viento soplará desde el norte entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la mañana el cielo estará mayormente cubierto, con una temperatura cercana a los 17 grados y viento del norte entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Por la tarde el cielo continuará mayormente nublado con una máxima de 23 grados y vientos que mantendrán su dirección y la velocidad de sus ráfagas.

Para la noche el cielo permanecerá del mismo modo, aunque la temperatura disminuirá a unos 18 grados. El viento continuará desde el norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.