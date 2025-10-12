De futbolista a empresario gastronómico en Europa: la nueva vida un ex jugador de Banfield

De defensor aguerrido en la Ligue 1 a referente del mundo gourmet. El exjugador argentino Renato Civelli cambió los botines por la cocina francesa y hoy triunfa en el negocio gastronómico junto a su hermano.

Sudamérica es una verdadera fábrica de talentos futbolísticos. Pero no todos los que se destacan dentro del campo logran reinventarse con la misma pasión fuera de él. Renato Civelli, recordado por su fuerza y liderazgo en defensa, es uno de esos casos que sorprendió al mundo del fútbol con un giro de 180 grados.

Nacido en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, Civelli dio sus primeros pasos en Estudiantes de su ciudad antes de mudarse al sur del conurbano bonaerense para unirse a Banfield. Allí debutó en Primera División en 2003 y rápidamente se ganó el reconocimiento por su solidez y juego aéreo. Su proyección lo llevó a cruzar el Atlántico para vestir la camiseta del Olympique de Marsella, uno de los clubes más prestigiosos de Francia.

Entre 2006 y 2015, el zaguero argentino tuvo un extenso recorrido que incluyó pasos por Gimnasia de La Plata, San Lorenzo, el OGC Niza, el Bursaspor de Turquía y el Lille. En 2017 decidió regresar a Banfield, aunque finalmente cerró su carrera en Huracán en 2021, a los 38 años, poniendo fin a una trayectoria de casi dos décadas.

Tras su retiro, Civelli eligió alejarse de los micrófonos y los estadios para dedicarse de lleno a una nueva pasión: la gastronomía. Inspirado por los años vividos en Francia, se asoció con su hermano Luciano para abrir locales de la reconocida franquicia francesa Gontran Cherrier, especializada en panadería y pastelería artesanal. Hoy cuentan con seis sucursales y el exdefensor disfruta de una etapa completamente distinta, pero con la misma dedicación que mostró dentro del campo.

De futbolista a empresario gastronómico, Renato Civelli demuestra que el éxito también puede cocinarse fuera de las canchas y que cuando termina la vida detrás de una pelota tenes que reinventarte de alguna manera. Para su suerte, el ex zaguero central consiguió hacerlo y ahora disfruta de su nueva vida en el Viejo Continente.