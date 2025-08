¿Importante pérdida para Boca? La joya que podría marcharse en las próximas horas

Boca Juniors está viviendo uno de los peores momentos de los últimos años y en las últimas horas un nuevo problema se le habría presentando a la dirigencia con la posible salida de una de sus grandes joyas.

En plena cuenta regresiva para los octavos de final de la Copa Libertadores, Vélez mantiene la mirada atenta al mercado. Y aunque en principio se consideraba retirado de las incorporaciones, el nombre de Exequiel Zeballos volvió a sonar con fuerza en Liniers. Ante esta situación, Guillermo Barros Schelotto habló del tema y si bien desestimó estar al tanto de una oferta concreta, no ocultó su gusto por el futbolista de Boca.

“De lo de Zeballos no sé nada, no puedo decir nada. Todo el mundo del fútbol sabe de su calidad como jugador y que a cualquier entrenador del fútbol argentino le gustaría tenerlo como extremo, sí. Pero no hemos hablado de eso con la dirigencia”, expresó el entrenador del Fortín en conferencia de prensa.

No es la primera vez que el Mellizo elogia al santiagueño. Ya lo había hecho públicamente tras la conquista de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes de La Plata, cuando dijo: “Son jugadores distintos, que por distintas circunstancias no están impactando de la manera en que podrían hacerlo. Pero me gusta, es un jugador bárbaro”.

Lo concreto es que, según trascendió, Vélez realizó un sondeo informal por Zeballos ante la falta de continuidad que atraviesa en Boca bajo la conducción de Miguel Ángel Russo. Aunque hace semanas el Xeneize desestimó una oferta del fútbol árabe por considerarla insuficiente, el club de Liniers podría convertirse en una alternativa para reimpulsar su carrera.

Desde el entorno del futbolista de 23 años confirmaron las consultas informales y reconocieron que existe interés real del técnico: “Si fuera por Guillermo, Exequiel ya estaría entrenando en la Villa Olímpica”, deslizaron.

Zeballos, que tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2026, apenas sumó minutos en el Mundial de Clubes (jugó parcialmente los tres partidos, siendo titular solo ante Auckland City). En el torneo local, Russo lo dejó afuera de las primeras dos convocatorias y, aunque volvió a ser citado frente a Atlético Tucumán y Huracán, no ingresó.

En cuanto al mercado, Vélez cuenta con una ventana habilitada para sumar refuerzos tras la venta de Valentín Gómez y la inminente salida de Randall Rodríguez. Además, Maher Carrizo podría ser transferido en los próximos días, lo que abriría aún más espacio. Sin intención de comprar la totalidad del pase, la dirigencia buscaría negociar un préstamo con cargo y opción de compra. Desde Boca, en cambio, exigirían una extensión del contrato antes de cederlo.

Por ahora, el futuro de Zeballos sigue sin definirse. Este sábado podría volver a ser citado por Russo para el cruce ante Racing por el Torneo Clausura, mientras que Vélez visitará el jueves a San Lorenzo en el Gasómetro y abrirá su llave copera frente a Fortaleza el martes 12 de agosto en Brasil.