Un día a todo Marcos Rojo: rescindió con Boca, le "tiró" a Riquelme, rompió el silencio y el mercado de pases

Rojo le metió a Arias el último penal de la serie en los cuartos de final de la Libertadores 2023. Ahora serán compañeros en Racing.

El Mundo Boca es un huracán permanente y cuando las cosas van mal, se multiplica. Por eso, con este presente de crisis deportiva, todos los días hay noticias (casi siempre malas) que repercuten en el día a día y que tienen en el foco de la tormenta al presidente Juan Román Riquelme y el entrenador Miguel Ángel Russo, además de los jugadores. Uno de los apuntados era Marcos Rojo, que estaba separado del plantel, pero en menos de 24 horas arregló su salida y será presentado en otro equipo grande del fútbol argentino para jugar la Copa Libertadores.

Cuando todos apuntaban a Estudiantes de La Plata como su próximo destino, desde hace algunos días se mencionaba que Gustavo Costas quería contarlo en Racing. Más allá de varias desmentidas, apenas se supo que el futbolista cortaba su vínculo con Boca, la información pasó a ser un hecho y fue todo de la mano. Rojo había decidido no rescindir en este momento porque no tenía mercado, pero ante el llamado de la "academia" y llegar a un acuerdo, finalmente aceptó irse del "xeneize", cobrar hasta el último día trabajado y no exigir el resto del contrato que vencía en diciembre.

Por su parte, Racing hizo lo suyo. Habló con el jugador, obviamente no iba a gastar dinero en su pase pero, si se iba en libertad de acción, su contrato no sería un problema. Y así se consumó. Rojo llamó a Delgado, aceptó rescindir de mutuo acuerdo y este viernes, tras hacerse la revisación médica, firmará su vínculo con el conjunto de Avellaneda que disputará, a partir de la próxima semana, los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Tras firmar la resición en Boca, el exdefensor de la Selección Argentina se expresó en redes sociales donde, sin decir, da a entender que se fue en malos términos con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.