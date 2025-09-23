Se jubiló una auxiliar y una escuela secundaria de Mar del Plata no tiene clases: la sorpresiva respuesta de las autoridades

La falta de un auxiliar en un colegio de la zona norte de Mar del Plata deja a casi un centenar de estudiantes sin clases debido a una insólita razón.

Se trata de la Escuela de Educación Secundaria N° 61 (EES 61), que desde el 28 de agosto sufre la falta de previsión por parte de las autoridades, luego que la auxiliar que ejercía funciones desde hace años, se jubiló. “Por no poder garantizar la limpieza de la institución (sobre todo de los baños). De los 5 días semanales, se viene teniendo actividad en el turno tarde, solamente en 3 días. En esta semana, no habrá clases los días lunes y miércoles”, advertía un mensaje enviado a la comunidad del establecimiento, ubicado en Aragón 7549, en el barrio Aeroparque, a dos cuadras del hipermercado de la ruta 2 y Constitución.

Claudia Peinado Torres, presidenta de la cooperadora de la EES 61, sostuvo que la delicada situación afecta a unos 90 estudiantes de cuarto, quinto y sexto año y ante la falta de respuestas, la comunidad decidió hacer esta mañana una “carteleada” para visibilizar la problemática.

“A fin de agosto se jubiló la auxiliar pero el pedido para reemplazarla se hizo mucho antes. Ayer (lunes) a la mañana fui al Consejo Escolar y me dijeron que es porque en La Plata no pueden dar respuesta porque no hay sistema y no pueden dar los cargos todavía. Es una burocracia impresionante. Y no es por la falta de auxiliares, que quieren cubrir el cargo”, lamentó.