Qué pasó ahora: peligra el debut de Quinteros en Independiente ante Racing

El Rojo presentó oficialmente a su nuevo DT, pero una deuda podría retrasar su estreno nada menos que en el clásico de Avellaneda.

El lunes al mediodía, Independiente oficializó la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo director técnico en la previa de una semana especial: el clásico de Avellaneda frente a Racing. El encuentro, programado para el domingo a las 15.15 en el estadio Presidente Perón, se perfilaba como el estreno soñado del flamante entrenador, nada menos que en uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.

Sin embargo, el martes llegó una noticia que encendió las alarmas en el mundo Rojo. La primera práctica de Quinteros al mando del plantel estuvo marcada por la incertidumbre, ya que el club recibió la confirmación de que una inhibición vigente en la AFA podría impedir que el DT sea inscripto oficialmente para dirigir en el clásico.

La inhibición no está vinculada directamente con el contrato de Quinteros, sino con una deuda que Independiente mantiene con el cuerpo docente del centro educativo del club. El monto asciende a unos 235 millones de pesos, y hasta el momento la dirigencia no ha dado señales concretas de saldar la obligación, lo que deja en suspenso la habilitación del entrenador.

Desde la AFA sostienen que el "Rojo" necesita regularizar la situación para inscribir formalmente al técnico. No obstante, trascendió que podría otorgarse un permiso especial que habilite a Quinteros a sentarse en el banco de suplentes el domingo, dada la magnitud del partido y el contexto particular que atraviesa la institución.

La posibilidad de que el debut del nuevo DT quede postergado genera inquietud en los hinchas, que esperaban con ansias el estreno en un clásico que puede marcar el rumbo anímico de la temporada. La incertidumbre se suma a un escenario complejo en lo deportivo e institucional, donde los resultados y las urgencias económicas conviven a diario.

De esta manera, el foco de la semana en Avellaneda no solo está puesto en el choque contra Racing, sino también en las gestiones de la dirigencia para destrabar la situación. Independiente necesita con urgencia resolver la inhibición y garantizar que Gustavo Quinteros pueda debutar al frente del equipo en el clásico más esperado por los hinchas.