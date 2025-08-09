Racing omitió un detalle reglamentario y Rojo no puede jugar el torneo local

El defensor central Marcos Rojo no podrá disputar el Torneo Clausura 2025 con Racing Club de Avellaneda debido a una restricción reglamentaria de la AFA. Su salida de Boca Juniors se concretó después del 24 de julio, una fecha clave en el calendario del libro de pases.

Según lo establece el artículo 19.2.4 del reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino, los clubes no pueden incorporar jugadores libres que hayan quedado sin contrato luego de esa fecha límite, lo que impide su inscripción para la competencia local. “En el caso de jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18:00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha” señala el artículo 19.2.4 del reglamento de AFA.

Ante esta situación, tanto el propio Marcos Rojo como el presidente de Racing, Diego Milito, se comunicaron en las últimas horas con la dirigencia de Boca Juniors, con el objetivo de pedir la disolución formal de la rescisión de contrato. Esa medida permitiría abrir la puerta a una nueva negociación que cumpla con los requisitos reglamentarios, aunque por ahora no hubo respuesta oficial desde el club xeneize.

Mientras tanto, Racing lo incluyó provisoriamente en la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores, a la espera de la aprobación de la CONMEBOL. Sin embargo, la participación del defensor frente a Peñarol aún está en duda.

La situación genera preocupación en Avellaneda, ya que Rojo fue uno de los refuerzos estrella del mercado y su experiencia es vista como un activo clave para lo que viene. Pero para que pueda competir en el plano local, será necesaria una acción concreta por parte de Boca, que por ahora mantiene el silencio.