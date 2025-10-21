Un perro cayó de un piso 13 y mató a una mujer, otra que intentó ayudar murió atropellada y un hombre que vio todo falleció de un paro

A fines de octubre de 1988, cuando la crisis económica y política había dejado atrás la llamada Primavera Alfonsinista, una serie de hechos tan insólitos como trágicos sacudió un mediodía en el barrio porteño de Caballito. En cuestión de minutos, tres personas murieron en una cadena de episodios que comenzó con la caída de un perro desde un piso 13.

Todo ocurrió el viernes 21 de octubre, cerca del mediodía, en la esquina de Rivadavia y Morelos. Desde uno de los departamentos de un edificio, un caniche llamado Cachy cayó al vacío y golpeó en la cabeza a Marta Fortunata Espina, una vecina de 75 años que caminaba por la vereda. La mujer murió en el acto por el impacto.

La escena generó conmoción entre los vecinos y curiosos que se acercaron al lugar. Minutos después, mientras una multitud se agolpaba en la esquina y los servicios de emergencia intentaban asistir a la víctima, otra mujer, identificada como Edith Sola, de 47 años, fue atropellada por un colectivo de la línea 55. También falleció en el acto.

Como si fuera poco, un hombre que había presenciado ambos hechos sufrió una crisis cardíaca y murió camino al hospital. En apenas unos minutos, la zona se transformó en escenario de una tragedia múltiple y absurda que quedó grabada en la memoria del barrio.

Con el paso del tiempo, la historia fue recontada una y otra vez, hasta convertirse en una leyenda urbana. Décadas después, el episodio inspiró una escena en la película Medianeras, de Gustavo Taretto, y volvió a circular en redes sociales cada 21 de octubre como un recordatorio de uno de los días más extraños y tristes de la ciudad.