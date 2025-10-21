Aprovechá el calor: rige una alerta por tormentas para Mar del Plata

El pronóstico del tiempo para las próximas horas para la ciudad y la región.

El tiempo para este martes en Mar del Plata promete momentos de sol y calor, mucho viento y la llegada de un frente de inestabilidad.

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes un cielo que estará parcialmente nublado por la mañana, a mayormente nublado por la tarde. Los vientos serán intensos del norte, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h. La temperatura oscilará entre los 15 a los 24 grados Celsius.

Por la noche, se mantienen estas condiciones adversas pero con un agregado: el agua. Según el SMN se espera la llegada de tormentas aisladas, que continuarán durante la madrugada, con mayor intensidad, con un alerta amarilla.

Datos actualizados de la 11 de la mañana. Imagen: SMN.

El organismo señala que para las primeras horas del miércoles, General Pueyrredon y la costa de Mar Chiquita y General Alvarado, el área estará afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. “Las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, advierte el parte.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.