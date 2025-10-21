Ingresó al hospital por una enfermedad, pasó un mes y empeoró el cuadro: necesita dadores de sangre para salvarse

La familia explicó la desesperante situación, al mismo tiempo que valoró el trabajo profesional y cuidadoso de los trabajadores del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). En dicho nosocomio está internado Cristian, quien llegó hace poco más de un mes pero su cuadro empeoró en los últimos días, cuando le dijeron que tiene cáncer.

Es por eso que piden 20 dadores de sangre cero negativo. La complejidad del caso requiere en el factor, ya que solamente ese asimila su cuerpo. Consiguieron 15 dadores pero debido a la gravedad de su estado de salud, solicitan veinte más. Diana, la madre de sus hijos, se puso en campaña para buscarlos.

El paciente está internado en el Higa.

"Ingresó hace 33 días en el Higa por una meningitis, lo cual demandó la asistencia respiratoria mecánica. Después tuvo una falla renal y eso requirió una diálisis. Pero, la semana pasada, empezó una hemorragia digestiva", Diana a 0223. En uno de los últimos controles le detectaron cáncer, y la lucha de resistencia contra el tiempo para preservar su salud comenzó.

"El sábado empezó con quimioterapia", confirmó Diana que es médica del Materno Infantil. Ambos tuvieron dos hijos: Angelina, de 20 años, y Jesús, de 15. Juntos y en familia siguen peleando por recuperar al padre de familia y piden la solidaridad de la comunidad marplatense.

Quienes puedan y quieran donar, lo deben hacer en el Centro Hemoterapia de lunes a viernes de 8 a 12 horas, a nombre de Cristian Llerias (DNI 26637185).