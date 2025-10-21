Estremecedor: tenía 80 años, la abandonaron a la vera de la ruta para dejarla morir y le extrajeron el dinero de su cuenta

El cuerpo de la mujer de 80 años hallado sin vida a la vera de ruta 29.

Un estremecedor caso ocurrido en el partido de General Belgrano quedó dilucidado luego de una investigación de la delegación de la policía bonaerense en Chascomús a partir de la detención de un hombre acusado de abandonar a una mujer de 80 años en un campo para dejarla morir.

Todo comenzó cuando en agosto pasado las fuerzas de seguridad hallaron el cuerpo sin vida de Estanislada Benedicta Rodríguez, de 80 años, a la vera de la ruta provincial N°29, a la altura del kilómetro 116,500. La víctima, domiciliada en Glew, partido de Almirante Brown, se hallaba envuelta en frazadas, sin signos vitales ni de violencia.

El cuerpo de Estanislada Rodríguez envuelto en frazadas.

Tras las primeras diligencias periciales y médico-legales, desde la DDI Dolores asumieron la investigación y dispusieron una serie de tareas analíticas y de campo tendientes a establecer las circunstancias del hecho.

En paralelo, la autopsia realizada sobre la mujer reveló que la victima se encontraría con vida al momento de ser abandonada para fallecer después en la zona rural de la ruta.

La zona en donde fue hallada la mujer sin vida en el partido de Gral. Belgrano.

Durante el desarrollo de la pesquisa, los investigadores analizaron cámaras de seguridad de la traza provincial y de distintos puntos estratégicos, relevando testimonios y trazas tecnológicas.

Con la identidad de la mujer confirmada, los detectives avanzaron en una línea investigativa que condujo a Cristian Eduardo Ochoa, allegado a la víctima y apoderado de su pensión. A partir de análisis fílmicos y tecnológicos, se logró determinar que el sospechoso se había trasladado desde Glew hasta General Belgrano a bordo de un Renault 19 color bordó dominio BBF-743, durante los días 19 y 20 de agosto, coincidiendo con la fecha del fallecimiento.

El vehículo en el que el imputado se movilizó desde Almirante Brown hasta la ruta 29.

Efectivos de la DDI en Chascomús y Dolores al incautar el vehículo del imputado.

La policía científica en una de sus intervenciones en Almirante Brown.

Posteriormente, se verificó la extracción de dinero desde la cuenta de la víctima días después de su muerte, y la presencia del teléfono celular del imputado en la zona del hallazgo, consolidando la hipótesis investigativa.

Con la evidencia reunida, la DDI Dolores obtuvo dos órdenes de allanamiento para domicilios vinculados al sospechoso en la localidad de Glew, donde finalmente se procedió a la detención de Ochoa por el delito de abandono de persona agravado.

Las fuerzas de seguridad bonaerenses al dar con el apoderado de la víctima fatal.

La policía en uno de los allanamientos realizados en Glew.

En consecuencia se dispuso además la confiscación de dos teléfonos celulares y del vehículo Renault 19 implicado en la investigación.

El procedimiento fue supervisado por la dirección de la DDI Dolores y coordinado judicialmente con la U.F.I.D. N°10 de Chascomús, a cargo de Jonatan Robert, quien depende del Fiscal General del Departamento Judicial Dolores, Diego Escoda.