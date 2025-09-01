Lo que comenzó con un llamado a la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar por un conflicto familiar terminó con la aprehensión de una mujer de 37 años que fue al negocio del ex, rompió los vidrios y le tiró la mercadería al piso.

El hecho se registró el domingo en un negocio ubicado en calle Las Camelias sin número donde el comerciante denunció el ingreso de la ex pareja que provocó una serie de desmanes. Cuando el personal policial intentó identificar y calmar a la mujer, ésta arremetió contra los oficiales antes de ser aprehendida.

Intervino personal de la comisaría Santa Clara del Mar.

La mujer fue trasladada a la dependencia donde labraron las actuaciones por el delito de daño que dispuso la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.

Si bien no se tomaron medidas restrictivas de la libertad, la imputada –cuyos datos personales no se dieron a conocer- deberá declarar en Tribunales en las próximas horas.