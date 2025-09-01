Robó la ventana de una casa y lo atraparon cuando salió por la puerta

Un hombre de 45 años que se metió en una casa en Playa Dorada y robó una ventana fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán en el marco de una causa en trámite en la fiscalía de Flagrancia.

Los efectivos de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar llegaron a una vivienda en calle Bermudas sin número donde redujeron, a pocos metros del lugar, al sujeto que robó la ventana sin dañarla.

Tiene 45 años.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por los delitos de violación de domicilio y daño.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.