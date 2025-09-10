Al menos dos delincuentes encapuchados atacaron a golpes a un hombre durante una entradera en una casa del barrio Jardín de Stella Maris de la que huyeron con una moto, un televisor y otros elementos de valor.

Fuentes oficiales confirmaron que el hecho ocurrió minutos antes de las cinco de la madrugada cuando los delincuentes accedieron por la fuerza al inmueble ubicada en la zona de Pesquero Narwall y la avenida Jorge Newbery.

Las actuaciones se hicieron en la comisaría quinta.

“En la casa estaba solo el propietario que fue reducido a golpes mientras le exigían la entrega de dólares y elementos de valor”, señalaron.

Los ladrones ingresaron por un comercio que está ubicado en la parte delantera de la vivienda y tras sustraer mercadería del mismo fueron hasta los fondos, según los datos que dio la víctima.

Los dos sujetos escaparon a bordo de la moto tipo 110 de la víctima y se llevaron un televisor junto a otros objetos que no fueron precisados. A partir del aviso al 911, personal policial llegó al lugar y efectivos de la comisaría quinta hicieron las primeras actuaciones.

La investigación quedó a cargo del fiscal Mariano Moyano que ordenó la realización de las primeras tareas en busca de testigos, imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan identificar a los autores.