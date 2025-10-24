Los detenidos por robar nueve mil dólares en una entradera seguirán detenidos

Los cuatro sujetos de entre 18 y 28 años que fueron detenidos el jueves tras asaltar a dos mujeres y un hombre en su casa del barrio Peralta Ramos Oeste de la que sustrajeron alhajas, nueve mil dólares y más de doscientos mil pesos se negaron a declarar hace instantes en Tribunales.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que tres de los sujetos fueron asesorados por miembros de la defensa oficial y el cuarto estuvo acompañado por una abogada particular. “Todos fueron trasladados al octavo piso y se mantuvieron en silencio al momento de declarar ante el fiscal Mariano Moyano”, señalaron.

Apenas finalizado el trámite, el titular de la fiscalía temática de robos calificados a viviendas le pidió a la Jueza de Garantías Rosa Frende que convierta las aprehensiones en detenciones y que los imputados queden alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Tal como adelantó este medio, los cuatro delincuentes ingresaron a una casa en Bestoso al 500 donde ataron a una mujer de 55 años y redujeron a otra de 25 y a un hombre de 74 antes de revolver la vivienda y escapar con dinero y alhajas.

Tres de los cuatro aprehendidos.

Los sujetos escaparon en un auto Fiat Siena de color negro que fue observado por personal policial que inició una persecución por distintas calles de la ciudad. Al llegar a la zona de Camuso y Ortiz de Zárate uno de los ocupantes se bajó del rodado y fue reducido por efectivos de la comisaría decimosexta.

Los otros tres sujetos fueron aprehendidos al interceptar el rodado que un pedido de secuestro activo por robo desde mediados de septiembre