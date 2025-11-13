“Va a haber un cobani que escucha para que robes tranquilo”, el mensaje del preso que ayudaba a cometer entraderas

Dos de los tres detenidos acusados de cometer una entradera en Batán hace un mes se negaron a declarar este jueves en Tribunales tras entrevistarse con un abogado particular. El restante, imputado por encubrimiento, fue acompañado por un defensor oficial y dijo que el IPhone 16 que tenía en su poder lo había comprado por algo más de 700 mil pesos.

Acusados de robo doblemente agravado por su comisión en lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, Leonel Tarquino y Valentín Vega se negaron a declarar mientras que Ezequiel Parodi dijo que el celular se lo compró al primo de Julio Olea, un hombre que está detenido en el complejo penitenciario de Batán

El celular será peritado.

Durante los allanamientos avalados por el Juzgado de Garantías N°1, en una celda de la Unidad Penal N°15 de Batán secuestraron un celular Samsung Galaxy A10 que estaba bajo la custodia de Olea. El abogado penalista Pedro Martín Casas adelantó a este medio que el equipo de su defendido será peritado la próxima semana.

En las escuchas previas a los allanamientos realizados, los investigadores confirmaron que Olea mantuvo conversaciones con la línea que se colocó en el iPhone robado y que daba información para la comisión de robos. Privado de su libertad, alertaba a su primo sobre la posibilidad de hacer un “trabajo”, pero que debía realizarse esa misma jornada porque tenían “escucha”.

Uno de los imputados está detenido.

“Hay un laburo entregado, es para hoy”, “tenemos la radio, la escucha”, “acá en Mar del Plata te estoy hablando”, “yo te voy a pasar todo, no me hagas quedar mal amigo”, son algunas de las frases que decía desde su celda en el complejo penitenciario.

En esa charla Olea dijo “te voy a prender la radio, va a haber un cobani que va a escuchar la radio, que la va a estar escuchando mientras vos estás robado, entendés” y aventuró que en el hecho habría “un par de millones” por lo que debía tener preparado los autos y las “herramientas” para llevarlo adelante.

Los hechos

La detallada investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano permitió esclarecer el robo que el pasado 11 de octubre sufrió un matrimonio con su hijo de tres años en una vivienda en inmediaciones de la calle 167 y Colectora de la ciudad de Batán. Tal como adelantó este medio, por una ventana corrediza del comedor cuatro personas con guantes colocados y encapuchados mientras otro cómplice los esperaba en el interior.

Tras amenazar a la pareja con un arma de fuego que aún no fue secuestrada, revisaron las distintas dependencias de la finca y sustrajeron cuatro mil dólares, trescientos mil pesos, un reloj de alta gama, tres anillos de oro, un iPhone 16, llaves de la vivienda, perfumes, prendas de vestir, zapatillas y juguetes del niño, incluyendo un inflable de pileta con forma de unicornio.

El robo ocurrió en inmediaciones de la Colectora de Batán.

Las primeras actuaciones que hizo personal de la comisaría octava fueron derivadas a la fiscalía temática que logró establecer de manera preliminar la identidad de tres personas que tenían en su poder algunos de los elementos sustraídos a la familia. Para esa labor fue fundamental el análisis de las antenas donde impactó el uso del iPhone robado ya que minutos después del hecho comenzó a funcionar con otro chip.

La investigación confirmó que desde ese número se comunicaron de manera reiterada con un celular que pertenece a Olea y que habría facilitado datos para la realización del robo.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 indicaron que durante uno de los allanamientos avalados por el Juzgado de Garantías N°1 hallaron un revólver marca Bagual con cinco municiones en su interior y un kilo de marihuana. Por ese hecho imputaron a la madre de uno de los detenidos